Kuidas Pärnu oma juubelihooaega alustas 

„Balti ranniku moodsaim suvituslinn!“ hõiskas Postimees 21. mail 1939. ja märkis oma väite kinnituseks, et Pärnu mahutab korraga 2550 supelvõõrast oma nelja esmajärgulisse hotelli ja 12 pansioni, millele lisanduvad veel üle 600 registreeritud korteri. Pargiteede pikkus aga ületavat 33 kilomeetrit. „Seda tulevat ette harukordadel, et kõik voodid on kinni,“ lohutab Postimees inimesi, kes tahavad Pärnu oma suvituskohaks valida. Supelasutus aga pikendavat juubeli puhul hooaega 15. septembrini.