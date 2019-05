KUMMALINE VAATEPILT: Facebook paneb Eesti riigiametid nime muutmisel keerulisse olukorda 

Nimelt aasta alguses ühinenud ametid hakkasid Facebookis nime muutma, ent sotsiaalmeediahiid ei lase niisama vahetust teha. "Alates 1. jaanuarist oleme Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Seoses sellega soovisime muuta ka meie Facebooki nime. Kahjuks selgus, et see on väga keeruline protsess ja Facebooki robot ei tunnista seda," tunnistab TTJA sotsiaalmeediakontol.

Sellepärast on esmaspäeva õhtuse seisuga ameti nimetus Facebookis "Tarbijakaitse ja amet," kuid nad ise hoiatavad, et see ei pruugi jääda veel viimaseks naljakaks kombinatsiooniks. "Ainuke võimalus on muuta nime sõna haaval. Ilmselt on lähiajal oodata veel naljakaid nimevariante," sõnab TTJA.