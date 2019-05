PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 21. mai 

Suhelda tuleb paljude inimestega, kontaktid õdede-vendade, aga ka naabritega võivad tiheneda. Kasulik on teistega infot vahetada. Sellel, kes kõigega kursis, on rohkem võimalusi.

Tähelepanu all on väärtushinnangud, see puudutab nii vaimseid kui ka materiaalseid väärtusi. Võib tekkida tahtmine rohkem asju omandada või raha koguda.