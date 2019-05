GALERII | ÕL CANNES'IS: veidrus või silmailu? Punasel vaibal näeb rohkelt nabani dekolteesid 

Sügavad dekolteed võivad küll piltidel kenad välja näha, ent on siiski üsna ohtlik valik sadade kaamerate ees poseerimiseks. Aastate jooksul on Cannes'iski nähtud mitmeid apsakaid, kus naised tahtmatult nõnda oma kehavõlud on paljastanud.

Näitlejad, modellid, disainerid ja teised staarid aga riske võtta ei karda. Nii võiski Prantsuse filmi "Imeline ajastu" (pr. k. "La Belle Époque") linastusele eelnenud punasel vaibal näha taaskord nii väga paljastavaid kui ka hiiglaslikke kleite. Näiteks püüdis 25aastane modell Madison Headrick, kes on töötanud nii Pradale kui ka Vogue'ile, silma paista erksa neoonroosa kleidiga.

Madison Headrick Erlend Štaub

Ent ka hiiglaslike printsessikleitidega pole lugu lihtsam. Selleks, et need punavaiba piltidel imelised välja näeksid, jooksevad kleidikandjate ümber inimesed, kelle ülesanne on iga staari sammu järel kleidisaba kohendada.

Need tumedasse riietatud taustajõud jäävad sageli ka piltidel näha, kui nad taustal poolkummargil ringi jooksevad. Kentsakana tunduv amet on aga staaride jaoks hädavajalik, et uhked kleidid piltidel ikka laitmatud oleksid. Ühte sellist võib näha näiteks Kimberley Garneri pildil, kus assistent teda vaibani saadab, et Briti ujumisriiete disainer mugavalt fotograafide ette jõuaks.

Kimberley Garner Erlend Štaub