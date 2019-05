HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Margus Prangel viskas parimad palad otse hõõguvatele sütele 

"Hommikusöök staariga" restoranis Härg - Margus Prangel; Anu Saagim Robin Roots

Aga aastal 2000 lõpetas Margus Eesti Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli 19. lennu ja töötas aastatel 2000–2011 Eesti Draamateatris näitlejana. Täna on mees vabakutseline. Ta on mänginud lugematutes filmides ja teleseriaalides. 2018. aastal tegi Prangel kaasa filmis “Portugal”.

Prangli sõnul on eneseotsingud ainus, millega inimene pärast neljakümnendat eluaastat pühendunult tegelema peaks. "Kui selleks ajas vaimsed huvid ei teki, siis toimub udustumine ja hääbumine," on ta veendunud. "Olen selja pööranud kõigile meelemürkidele ja vastassugupoolele, sest kui sa tahad pühenduda vaimsele, tuleb loobuda neist kõigist. Kui inimesed patustavad alkoholiga, annavad nad selgelt mõista, et tahavad endale kriipsu peale tõmmata. Alkohol on tohutu suur negatiivne jõud."