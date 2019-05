Austria Vabaduspartei ministrid astusid kollektiivselt ametist tagasi 

Austria liidukantsler Sebastian Kurz (Austria Rahvapartei) sõnas mõni tund varem toimunud pressikonverentsil, et on ministrite plaanist teadlik ning valmis selleks, et tõenäoliselt nad ka ähvarduse teoks teevad.

„Kui te suudate meist teha valimiste võitjad, võime rääkida absoluutselt kõigest, mis teid vähegi huvitab,“ lubas Strache.

Asekantsler Strache lahkus ametipostilt juba laupäeval. Kurz leidis, et siseminister Kickl, kes on ühtlasi ka Vabaduspartei peasekretär, peaks samuti skandaali eest vastutama ja teatas 20. mail, et vabastas Kickli tema ministriametist. Valitsuskriisi taustal teatas Kurz laupäeval ka, et plaanib septembris korraldada erakorralised valimised. Kurzi avaldus tõi nädalavahetusel Viini tänavatele tuhanded inimesed, kes nõudsid korruptantide karistamist.