GALERII | Mallukas esitles valitud seltskonnas oma uhiuut raamatut, mis räägib sellest, kuidas sai Mariannist Mallukas 

Raamatu kirjutamise soov tekkis Mallukal endal. „Mulle kirjutas kirjastus, et nad tahaks mu raamatut trükkida, aga ma olin neile ammu kirjutanud hoopis ühe teise raamatu ideega ja nüüd nad kirjutasid, et see on päris hea mõte, aga ma ütlesin, et see on vana idee ja mul on nüüd juba hoopis uus mõte. Ma tahan seda teha! Ja siis nad ütlesid, et ok, tee,” räägib Mallukas kuidas raamat teoks sai.