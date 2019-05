Eesti uudised Asenduskodusse sattunud lapsed igatsevad ka vägivaldse vanema järele Liina Hallik , täna, 21:55 Jaga: M

ASENDUSKODU: Kui vanem ei suuda oma lapse eest hoolitseda, võib väike abivajaja jõuda asenduskodusse. Katerina Ilievska / SOS Lasteküla

„Väärkoheldud lastes on tohutu hirm, kartus, ebakindlus. See väljendub kohe,“ ütleb SOS Lasteküla töötaja, rõhutades, et vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsi ei tasu peljata ega tõrjuda. „Nad on lapsed nagu ikka, lihtsalt mõningate nüanssidega, mida peab teadma.“