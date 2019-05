Eurovisioni võitja Duncan: "Mind kiusati poisipõlves palju. Muusika oli minu jaoks pelgupaik." 

Hollandi laulja tõusis keset Eurovisionile tüüpilist kärtsu-mürtsu esile minimalistliku etteastega: vaid tumedas rõivas artist, must klaver ja hingestatud hääl. Laul „Arcade“ oli Duncani enda kirjutatud. „Mind on alati inspireerinud liigutavad lood, päris isiklikud kogemused mu enese või kellegi teise elust,“ on ta öelnud. „„Arcade“ on inspireeritud ühe inimese loost, keda ma kunagi sügavalt armastasin ja kes suri noorelt. Sõnad, akordid ja meloodiad tulid automaatselt, otsekui oleksid taevast langenud.“ Aprillis seletas Duncan Õhtulehe intervjuus: kõnealune lähedane soovis palavikuliselt, et tema elu armastus tuleks tagasi. Kuid seda ei juhtunud. „Ja siis ta suri. See on kurb lugu, kuid see avas mu silmad, mõistmaks, et igaüks loob oma õnne ise. Panin selle elutarkuse ja moraali laulu sisse.“