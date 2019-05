Tammsaare „Tõde ja õigus“ ilmus esimest korda pehmes köites 

Viimased kolm aastat järjestikku on ilmunud „Tõe ja õiguse“ esimesest osast kolm trükki: 2017 kirjastas Hea Lugu piduliku kujundusega väljaande Eesti vabariigi 100. aastapäevaks, kus esimene köide hõlmas I–II osa ja teine köide III–V osa; 2018 ilmutas Eesti Keele sihtasutus pentaloogia esimese osa Mark Antonius Puhkani illustratsioonidega, millega tähistati 140 aasta möödumist Tammsaare sünnist, ning nüüd on siis lettidel kirjastuse Rahva Raamatu „Tõe ja õiguse“ I osa trükk, mis jõudis esimest korda lugejani pehmes köites.

Ka Maarja Vaino kiidab Rahva Raamatu algatust tuua eesti rahva nii-öelda tüvitekst esimest korda lugeja ette pehmete kaante vahel. „See mõjub tõesti sellisena, et pista kotti ja võta reisile kaasa. Sellist formaati „Tõe ja õiguse“ esimesest osast ei ole ju tehtud ning selles mõttes täidab see teatud tühimiku. Uute väljaannete puhul on oluline ka see, et inimesed tahavad lugeda uusi raamatuid. See on selline huvitav fenomen, et klassikast tuleb teha uustrükk juba sellepärast, et noored pahatihti ei taha lugeda vana raamatut ja see peaks moodne välja nägema. Eks neid moodsaid raamatuid ole ka mugavam lugeda, sest nõuka-aegsetel raamatutel oli reavahe ja šrift väiksem,“ ütleb Maarja Vaino.