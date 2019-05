Elu Edward Von Lõngus ostis Hiina e-poest oma maali koopia, signeeris selle ja müüs maha kallimalt kui originaali Toimetas Terttu Jazepov , täna, 20:12 Jaga: M

Edward von Lõnguse "Kannahabe ja nõiakütt" HEIKO KRUUSI

"Ühtepidi on see olnud võltsing. See on olnud autoriga kokku leppimata ja autoriõigusteta autori teose kasutamine ja sellest koopia tegemine, mis on äärmiselt ebaseaduslik. Nüüd, kui autor on sellele vastanud, on ta selle mõneti heaks kiitnud, sinna kenasti alla kirjutanud," räägib "Ringvaates" Haus galerii juht Piia Ausman Edward Von Lõnguse maalist "Kannahabe ja nõiakütt", mida saab soetada Hiina e-kaubamajast.