Enn Tõugu | Tsirkus küll, aga valima minge ikka! 

Nüüd algab kõrvalejäänud reformikatel vilgas tegevus uute ministrite luukerede otsimiseks. Ning seal see ongi: väliskaubanduse ja IT ministriks plaanitav Marti Kuusik on juhtinud autot päev pärast valimispidu jääknähtudega. Sellekohane protokollgi on olemas. Et asi veelgi kindlam oleks, levitab Eesti Ekspress väidet, et Kuusik on peksnud endist naist ja murdnud tema luid. Kuusiku endine naine ütleb küll, et see on täielik absurd, kuid teema perevägivallast on huvitav.