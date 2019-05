Juhtkiri | Võimuliidul pole lubaduste täitmiseks raha 

Kui kümne aasta perspektiivis on kulutamissoovid 24 võrra suuremad – järgmiseks aastaks aga miljardi euro jagu –, kuid rahandusministeerium leiab, et kulusid on vaja 100 miljoni võrra kärpida, on poliitikud raske valiku ees. Alustada valitsemist kas uute maksude kehtestamise või kärbetega teeks erakondadest paremal juhul naerualused, halvemal juhul ajaks rahva vihaseks.

Lihtsaim võimalus oleks hakata ka Eestis Kreekat tegema, alustades valimislubadusi täites kulutamist, mõtlemata, kust see raha võetakse. Kuigi EKRE juht Mart Helme on öelnud, et küsimused katteallikatest on kohatud, ei pruugi isegi Venemaa elektrivõrgust lahtiühendamiseks kavandatud 550 miljoni ümbersuunamisest piisata, et iga valitsuserakond saaks mingigi lubaduse täita. Siseministrina on Helmel muidugi küüned enda poole: tahab ta ju 300 miljonit eurot ainuüksi politseinike palgatõusuks. Valitsuse asi on aga pilti laiemat vaadata, sest palgatõusu ootavad ju ka õpetajad ja teisedki lubadustega ülekülvatud.