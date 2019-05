Eesti uudised ROBOTID VÕTAVAD VÕIMU: tehisintellekt teeb Eestis juba spordiülekandeid Viljar Voog , täna, 17:26 Jaga: M

TULEVIK: Posti külge kruvitud väike plastmass-silinder näeb 180 kraadi enda ümber. Tehisintellekt paneb neljast kaamerasilmast kokku dünaamilise pildi, mis jätab mulje nagu selle taga seisaks inimene, kes kaamerat liigutab. Martin Ahven

Kaks kuud tagasi tekitas ERRi juht Erik Roose tormi veeklaasis, kui ütles, et kuna üldplaani võtvad operaatorid ei ole kõige krapsakamad, võtavad robotkaamerad nende töö üle esimesena. Nüüdseks on tehnoloogia tulevik on Eestis kohal ja esimesed tehisintellektiga tehtud salvestised eetrisse paisatud.