VERERÕHK MUUDKUI TÕUSEB: kas kelm-virtuoos tädi Ljuba jääbki kohut ninapidi vedama? 

Esmaspäeval pidi Harju maakohtus jätkuma altkäemaksu andmises, kuritegeliku ühenduse organiseerimises, dokumentide võltsimises ja kelmuses süüdistatava 68aastase Ljubov Genrihsoni protsess. Viiest minutist pikemaks ei veninud tädi Ljuba kohtuistung nüüdki ja põhjuseks taas see, et allkirja vastu vabastatud süüdistatav ei tulnud kohale. Eile kell 9.53 saabus Harju maakohtu e-postkasti tädi Ljuba järjekordne südantlõhestav avaldus, et kuigi ta tahaks väga istungile tulla, on tema tervis jälle ootamatult käest läinud. Nagu on tema vererõhul varemgi kombeks olnud, liikus see jälle rekordikursil – samal hommikul oli perearsti õde fikseerinud Ljubal taas muljetavaldava tulemuse – 295 mmHg. Vahetult enne istungi algust helistas tervisega kimpus olev naine oma kaitsjale ning andis teada, et istub kodus ja ootab kiirabi.