Balti alajaama rike oli erakordne ja pani Eleringi muretsema 

„Juhtum on erakordne. Balti alajaama 330-kilovoldised trafod ei oleks tohtinud voolutrafo purunemise tõttu välja lülituda. Alajaamad ja elektrisüsteem laiemalt on üles ehitatud selliselt, et üksiku seadme rike ei põhjustaks tarbijatele elektrikatkestust. Kui ühe seadmega midagi juhtub, peaks automaatika toite üle viima teisele, reservseadmele. Sellist sündmust, mis juhtus Balti alajaamas ja mis oleks jätnud tarbijad toiteta, ei ole viimase 10 aasta jooksul, kui mina olen Eleringi juhtinud, enne juhtunud. Samas ei kujutanud see rike ohtu Eesti elektrisüsteemi kui terviku talitlusele,“ selgitas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Tootmisseadmed, mis Eesti Energia selgitusel välja lülitusid, ei ole ühendatud mitte Balti alajaama, vaid Viru alajaama, mida laupäevane rike ei puudutanud. Eesti Energia tootmisseade Eesti elektrijaamas seiskus pärast seda, kui avarii Eleringi Balti alajaamas oli juba likvideeritud.

"Eestis kehtiva regulatsiooni järgi peavad kõik võrku ühendatud elektrijaamad taolise rikke üle elama. Teistesse, normaalselt töötavatesse alajaamadesse ühendatud elektritootmisseadmete seiskumine tekitab süsteemihaldurile omakorda probleeme süsteemi juhtumisel ja tõstatab küsimuse, kas seiskunud tootmisseadmed vastavad Eestis kehtivatele nõuetele,“ lisas Veskimägi.

Eleringi juhatuse liige Kalle Kilk ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et alajaamas tekkis abiseades, mis mõõdab voolusuurusi, sisemine rike, kirjutab ERR Uudised.

"Probleem on selles, et automaatika peaks suutma selle rikkelise koha eemaldada ülejäänud võrgust. Alajaamad on dubleeritud süsteemidega, aga mingil põhjusel automaatika rikkelise koha eemaldamisega hakkama ei saanud ja terve alajaama mõlemad süsteemid lülitusid välja ja Narva linna ja ümbruskonna inimesed jäid elektrist ilma," rääkis Kilk.

Kilgi sõnul tekitab kindlasti muret, et elektrijaamad sellise intsidendi käigus välja lülitusid. "Need elektrijaamad, mis välja lülitusid, olid katkestusega alajaamast paarikümne kilomeetri kaugusel. Tegelikult süsteemis olevad elektrijaamad peaksid olema piisavalt tugevad, et mitte välja lülituda. Peame koos Eesti Energiaga selgitama, miks nii läks," rääkis ta.