Ameerika ropprikas investor lubas tasuda koolilõpetanute õppelaenud 

Ehkki valdavalt on meedia ja üldsuse reaktsioon Smithi annetusele positiivne, leidub sotsiaalvõrgustikes ka neid, kelles see äratab skepsist. Esiteks seetõttu, et rikkuri jaoks on tegemist väikese ja tühise summaga. Selle eest saab ta nautida väga suuremeelse ja helde mehe kuvandit. Kuid kõige enam tekitab kriitikat tõsiasi, et Smithi annetus ei lahenda probleemi kui sellist, reaalsust, et Ühendriikides on sadu tuhandeid inimesi, kes ei jaksa oma megalaenusid tagasi maksta, kes ei leia erialast tööd – või leiavad, ent maksavad end endiselt hingetuks – kes ägavad mitmekordse laenukoorma all, kui võtsid hiljem ka kodulaenu, või jätavad kodu ostmata ja pere loomata, sest kõigepealt vajab tasumist üüratu õppelaen.