Eurovision TV3 VIDEO | Victor Crone isa Henrik: Victor tundis Eesti poolt suurt toetust Toimetas Jaanika Vilipo , täna, 16:27 Jaga: M

Henrik Crone TV3 / Kuvatõmmis

"Seitsmesed" tegid Tel Avivis juttu Victor Crone isaga, kes oli koos Victori ema Anettega Tel Avivi kohale tulnud Eurovisiooni esimesse poolfinaali. Victori isa tunnistas, et poja praeguse sära ja edu taga on suuresti eestlastest tiim eesotsas andeka Stig Rästaga. Isa näeb, et poeg särab praegu ning ka Victor ise olevat tunnistanud, et tunnetab eestlaste suurt poolehoidu, mis annab talle eneseteostuseks tahet ja sära juurde.