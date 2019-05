ŠOKK: Spice Girlsi täht Mel B jäi teisestki silmast pimedaks 

The Suni teatel ahastas 43aastane Mel Londoni Moorfieldsi silmakliinikus, et ta on paremast silmast pimedaks jäänud. Kuna vasak silm on lauljataril 20 aasta taguse nurjunud laserlõikuse tõttu juba niigi kasutu, siis ei näinud ta ühtäkki enam midagi.