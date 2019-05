LUSTLIKUD PILDID: prints Louis lippab juba ringi! 

Nagu näha, on kuningliku paari pesamuna, aprillis esimest sünnipäeva tähistanud prints Louis juba jalad kenasti alla saanud ning lausa lippab ringi. Ka prints George ja printsess Charlotte tunnevad loodusest rõõmu.

Hertsoginna on koos nimekate maastikuarhitektide Andrée Daviese Adam White'iga (firma Davies White Landscape Architects) loonud Chelsea lillenäitusele loonud isikliku aia "Tagasi loodusesse" , mille eesmärk on tuua pere- ja kogukondi looduse rüppe. "Tunnen tõesti, et loodus ja õues tegutsemine mõjub tohutult hästi meie füüsilisele ja vaimsele heaolule, eriti väikeste laste puhul," ütles hertsoginna BBC-le.