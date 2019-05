Seltskond GALERII | ÕL CANNES’IS: kirgede lõõm! Staarid suudlesid kaamerate ees ennastunustavalt Erlend Štaub, Cannes | Gerly Mägi , täna, 17:38 Jaga: M

Näitlejannad Carol Durate ja Julia Stockler ning rezissöör Karim Ainouz Erlend Štaub

Cannes'i filmifestivali saadab vihmane ja jahedavõitu ilm. Staarid aga ei lase sellest end sugugi morjendada ja püüavad kirglike suudlustega festivalimelu kuumemaks kütta. Õhtulehe fotograaf jäädvustas mitmed õrnushetked ning jagame neid ka teiega – on ju teada, et suudlemine on tervisele kasulik, nii et tasub filmitähti järgida!