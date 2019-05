Indoneesia kohus mõistis prantslasest narkomuula surma mahalaskmise läbi

Félix Dorfin ootamas kohtuistungit. AFP/Scanpix

Surmaotsus on üllatav, sest prokurör oli nõudnud 20 aasta pikkust vanglakaristust. Advokaat Deny Nur Indra lubas kohtuotsuse edasi kaevata, sest tema sõnul ei teadnud Félix Dorfin, et kohvrisse on peidetud narkootikumid. Uurijad ja kohus seda ei usu, sest sageli Lõuna-Aasias ringi lennanud meest iseloomustati kui elukutselist narkokullerit.