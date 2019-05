Koit Toome esitas Eurovisioni võiduloo eesti keeles: see on lihtne lugu, aga laulmiseks päris raske 

Koit ütleb, et talle see lugu väga meeldib. „Esimest aastat on võidulugu täiesti minu teetass. Väga ilus, meloodiline ja ilusa sõnumiga ballaad. Sellist muusikat teeks isegi hea meelega,“ ütleb Toome. Ta esitas eestikeelse variandi esmaspäevaõhtuses „Ringvaates“, lugu õppima hakkas ta samal päeval kella kahe paiku.

Sõnad tegi Leelo Tungal. Kui palju Koit sõnu muutis, et neid mugavam laulda oleks? „Mitte midagi, ma pean tunnistama. Midagi ei ole öelda, Leelo on ikka vanameister. Võtsin sõnad ette ja laulsin klaveri taga ära. Kui seda oleks vaja plaadistada, siis ma ehk vaataks ühe rea või mõned sõnad üle, aga mul on olnud laulusõnu, mida vaatan nagu hiina keelt ja ei saa aru, kuidas see tekst viisi peale läheb.“ Koit tõdeb, et professionaalid on ikka professionaalid. „Mul hakkas mõte liikuma, et telliks isegi Leelolt mõned sõnad. Hea ja mugav oli laulda, ning loos on ilus mõte ka sees.“

Koidul on hea meel, et võitis lihtne ja ilus lugu, kus ei olnud mingit veiderdamist. „On olnud vuntsidega naised ja kanakaagutamise lood, nüüd laulis lahe noor kutt klaveri taga. Polegi midagi muud vaja ja sõnum tuleb esile. Ta on läbi ja lõhki muusik, väga andekas kutt.“

Koit esitas lugu klaveri saatel. „Ma oleks hea meelega tulnud oma kitarristi Jorma Puusaagiga ja teinud kahekesi loo akustilise kristalliga, aga Jorma läks perega puhkama ja mul polnud muud varianti, kui tulla üksi klaveriga.“ Muidugi annab Koidu sõnul loole õige sügavuse ja jõu kõik, mis selle taha käib – trummirütmid, võimsad saundid ja taust. „On õrnad kohad ja kui tuleb põhiline osa, siis ikka maa müriseb. Hästi produtseeritud. Ilus ja samas lihtne.“

Leelo Tungal: laulusõnade tõlkimine polnud raske

„Mul oli just lapselapsel balletikooli pidu ja enne seda oli Tartus vilistlaste kokkutulek. Nii et ma jõudsin öösel kohale, kuulasin ära ja sain sõnad õigel ajal valmis,“ lausub Tungal. „Tegelikult oli tore laul. Natukene magusarmas, aga ilus ballaad, kõlas hästi.“