KÜSIMUS: kes tegi Austria parempopulistide müüdavust tõestava video? 

Ibiza saarel 2017. aasta juulis tehtud video heidab varju ka Euroopa teistele parempopulistlikele parteidele, keda on süüdistatud analoogiliselt Austria Vabadusparteiga (FPÖ) liigses venemeelsuses. Samuti kinnitab videol toimuv vestlus, et parempopulistlik Vabaduspartei on kasu nimel valmis tegema diili kasvõi vanakuradi endaga.

Asekantsler solvas kantslerit

Austria meedia andmetel ajasid Sebastian Kurzil kopsu lõplikult üle maksa Heinz-Christian Strache laimavad avaldused, mida avalikustatud videolõikudel ei ole. Täispikka videot vaadates kuuleb paraku, kuidas asekantsler Strache laimab nii kantsler Kurzi kui ka eelmist kantslerit Christian Kerni. Täpsemalt praalis ilmselgelt alkoholiga liialdanud Strache, et ta on kuulnud kantsler Kurzi seksiorgiatest narkotagatubades. Samuti viitas Strache informaatorile, kes oli talle saatnud foto Kernist koos alaealiste mustanahalistega Kaplinnas.

Strache ütleski tagasiastumisest teatamisel, et ta oli purjus ning püüdis matšoliku käitumisega atraktiivsele vestluspartnerile muljet avaldada. Samas väitis ta, et video salvestati keelatud vahendeid kasutades ning tegemist oli poliitilise atentaadiga, mille eesmärk on hävitada nii tema kui kogu FPÖ maine.

Tõepoolest, Heinz-Christian Strache ja teda Ibiza kohtumisel saatnud teine FPÖ mõjukas poliitik Johann Gudenus langesid osavalt seatud lõksu. Video avaldamise kiidavad poliitikud üldjuhul heaks, sest see andis võimaluse Austria poliitikamaailma puhastamiseks müüdavatest poliitikutest. Õhku on aga jäänud küsimus, kes on selle lõksu taga?

Video toodi mälupulgal