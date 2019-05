ÕNNESEEN: austraallane leidis metallidetektoriga raske kullakamaka 

Matt Cook, kes on kohaliku kullakaevandamisvarustust müüva poe juhataja, väitis, et õnnelik leidja avastas tüki lähedalasuvalt maltsaga kaetud lagendikult – 45 cm sügavuselt maapinnast. „Ta kõndis naerulsui minu poodi ning näitas käes olevat kullakamakat,“ väitis Cook. Tema sõnul oli see veidi suurem suitsupakist, ent kulla tihedus oli imeline – see oli väga raske. Poeomanik hindab 1,4 kilogrammist kullatükki 100 000 austraalia dollari väärtuseks.