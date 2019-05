VÄLISMAALE SÜNNITUSMASINAKS: noored eestlannad meelitatakse fiktiivabieludega inimkaubandusse 

„Kena naist on vaja laste sünnitamiseks või tööorjaks, rohkem pole teda tarvis,“ kirjeldas Mölder inimkaubanduse karmi reaalsust Pealinnale . Mõni aeg tagasi jõudis Eluliini töötajateni kummaline juhtum Türki kolinud eestlannast, kes enda teada elas seal õnnelikus abielus. Viisa aegumisel selgus ootamatult tõsiasi, et dokumenti ei pikendata ja hetkest muutus naise viibine Türgis illegaalseks. Mülder kirjeldas, et naine oli ''abielus'' sünnitanud kaks last, kuid kui ta Türgist kümneaastase sissesõidukeeluga deporteeriti jäid lapsed maha. Laste isal ei olnud mingisugust huvi naisega kohtuda. Eestis selgus, et hoolimata naise veendumusest ei olnud ta Türgis kunagi ametlikus abielus olnud ja sealsete seaduste järgi ei olnud ta oma lastele keegi. Selles juhtumis ei selgunudki, kuidas sai illegaalne ema niiöelda legaalsed lapsed sünnitada. Türgi sotsiaaltöötajate sõnul ei ole selline asi seaduslikult võimalik.

Veel rääkis Mölder juhtumist, kus üks noor Eesti neiu sunniviisiliselt Türki abielluma viidi. Hirmutamisel on ka võim. „Kui sa kardad, kui sul on reaalne hirm, siis sa oled nõus igale asjale alla kirjutama. Siis on ka väga keeruline ära tulla.“



„See on omaette suur teema, et kena naist on vaja ainult laste sünnitamiseks,“ ütles Mölder, kelle sõnul kuuleb sedalaadi juhtumitest tihti näiteks Hiina kohta, kuna seal on suur meeste ülekaal. Vaesematest riikidest tuuakse naised, nad sünnitavad lapsed ja seejärel pole neid enam tarvis, sest tegelikku suhet ega armastust ei ole.