ÕL CANNES'IS | 27 aastat festivali väisanud Tiina Lokk: vanasti viisin siit VHS-iga filme Eestisse, nüüd on kõik internetis 

PÖFF on aastatega muutunud nii kõrge tasemega festivaliks, et seda väisavad ka filmitööstuse tähtsad ninad. Loki sõnul on kõik Cannes’i žürii endised ja praegused esimehed Tallinna festivalil käinud, ent need visiidid on jäänud suurema tähelepanuta. “Ajakirjandus ei leia neid lihtsalt üles,” naerab Lokk.

27aastat Cannes’i festivali väisanud Lokk on kohtunud ka arvukate Hollywoodi staaridega. “Inimestena on nad toredad. Tavaliselt on nende agendid lõvid, mis on väga oluline,” räägib Lokk ja lisab, et tegelikult ei saa ta neist kedagi sõbraks nimetada, kuna kohtumised on pigem põgusad. “Selfie’sid ma nendega ei tee, et saaks hetkeks näidata, kuidas olen Tilda Swintoniga koos,” lõõbib Lokk. “Muide, nende puhul kehtib reegel, et mida väiksem laev, seda suurem kapten.”