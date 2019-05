Jüri Ratas: eelarvestrateegia vajab muudatusi 

ERRi uudisportaal kirjutas, et peaministri sõnul on valitsuskoalitsiooni ees kolm olulist kohta: iga-aastased lisataotlused, eelarvestrateegia majanduskonjunktuuri muutustega kohandamine ning koalitsiooni ootused ja lootused. Kindel on aga Ratase sõnul see, et tuleviku arvelt elada ei saa, ning siseminister Mart Helme soovi eelarve pea peale pöörata kommenteeris Ratas soovitusega ikka kahel jalal käia.