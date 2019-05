Viinaturism taas tõusuteel: soomlased tõid Eestist miljon liitrit rohkem alkoholi kui mullu 

Laias laastus jagunevad Eestit külastavad soomlased kaheks suureks rühmaks: need, kes ostavad koju kaasa alkoholi, ja need, kes seda ei tee. Inimeste osakaal, kes väidavad, et alkoholihind nende reisiotsust ei mõjuta, on 2017. aastast suurenenud.