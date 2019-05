Meghan võttis enne Harryt sihikule Briti staarisaate kompu 

Briti kõmuleht The Sun paljastab, et USA näitlejannal ja Briti lauljal tekkis 2015. aastal netisuhe. 2010. aastal „X Factori“ võitjaks kroonitud Matt hakkas kauni telenäitlejatari sotsiaalmeediakontot jälgima. „Aga tema vapustuseks hakkas Meghan teda kohemaid omalt poolt jälgima ja talle sõnumeid saatma. Meghan ütles, et on Matti suur fänn.“

See juhtus veidi enne seda, kui Cardle sai rolli West Endi muusikalis „Memphis“, mille eest teda on ohtralt tunnustatud. The Suni teatel viibis Meghan toona Ühendkuningriigis kindla sooviga tutvuda mõne britiga. Samal ajal olevat näitlejannale külge löönud jalgpallur Ashley Cole, kel lauljatar Cheryliga abielus olles oli talle korduvalt truudust murdnud. Kuid Cole'ist polevat Meghan huvitatud olnud. Küll aga ilmutas ta huvi enne lauljakarjääri remondimehena tegutsenud Cardle'i vastu.

„Matt ei suutnud uskuda, et Meghani-sugune Hollywoodi täht võib teda üldse teada, nii et ta oli väga meelitatud ja nad vestlesid veidi netis. Aga siis tegi Meghan ettepaneku kohtuda.“ Siis aga olevat Matt tutvunud oma praeguse sõbratari Amber Hernamaniga. „Matt sai aru, et tal pole sünnis Meghaniga edasi rääkida, nii et ta ei teinud temast enam välja. Klapp võinuks olla, kuid ajastus oli vale. Meghani viimasele sõnumile ta enam ei vastanud.“