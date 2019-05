Donald Trump kirjutas Twitteris: "Kui Iraan tahab võidelda, siis see on Iraani ametlik lõpp. Ärge enam kunagi ähvardage Ühendriike!"

Ähvarduse ajend oli tõenäoliselt pühapäeval Iraagi pealinnas Bagdadis vaid 1,6 kilomeetri kaugusel USA saatkonnast lõhkenud rakett. Washingtonis on varem väidetud, et Iraanil on plaan rünnata Lähis-Idas USAga seotud objekte.