Marju Karin ilusüstide sõjast: kurb, kuidas õdesid alandati! 

Teatud arstid soovisid teistsugust turgu ja ründasid ilma faktideta, tõmmates oma valedega kaasa ka kolleege. Õnneks võitsid teadmised ja mõistus ning ka täna on ametlik seisukoht, et süstimist õppinud õed võivad ilusüste teha juhul, kui nad töötavad tervishoiuasutuses koos arstidega. Loomulikult peab teadmisi omandama ning täna arstid ei õpi süstimist. Pealegi on ilusüstide õppimine veelgi rohkem eripädevust nõudev. Arenenud riikides on arstid ja õed täiendkoolitades selle pädevuse ka saavutanud.