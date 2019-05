Tantsupeole tuleb müüki ligi 2500 lisapiletit 

Tantsupeo korraldusjuhi Andi Einaste sõnul on lisatribüünidel kokku kümme sektorit, milles igaühes seitse rida. Lisapileteid müüb Piletilevi. „Kolme etenduse peale tuleb müüki ligikaudu 2500 piletit. Lisatribüünide sektorid on märgistatud tähtedega ning A-sektor asub idavärava poolses otsas. Samuti on kõik kohad lisatribüünidel nummerdatud,“ kinnitas Einaste.