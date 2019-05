KUNINGLIK PULM: Lady Gabriella naitus Pippa Middletoni eksiga 

Lady Gabriella (38) on Elizabeth II onupoja Kenti prints Michaeli tütar. Prints - kuningas George V neljanda poja, 39aastaselt sõjas hukka saanud Kenti hertsogi poeg - on küll Briti kuningliku pere liige, kuid troonipärimisjärjekorras alles 43. kohal.

Elizabeth II ja tema pojapoeg prints Harry kuninglikul laulatusel. AFP/Scanpix

Gabriella ema, Kenti printsess Michael on tuntud skandaalide poolest. Just tema oli see, kes ilmus varsti pärast prints Harry ja ema poolt afroameerika verd Meghan Markle'i kihlumist nende osalusel peetud õhtusöögile, rinnas mooramehega pross. Ajakirjanduses nimetati seda ilmselgeks rassismiavalduseks. Veel on selgunud, et Kenti printsess pani oma lammastele nime mustanahaliste tennisekuulsuste Serena ja Venus Williamsi järgi.