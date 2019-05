Tee kodus maitsvaid juustupalle, mis on paremad kui paljudes pubides! 

Kui ahjus soojendamise võimalust pole, siis hea tulemuse saab ka mikrolaineahjus. Pallikesed tuleb lükata mikrolainesse umbes minutiks ning tulemus on mõnusalt pehme. Et juustupallid jahtuvad ära, enne kui need ära jõuab süüa, ei pea kartma. Pallikesed on sedavõrd maitsvad, et vähemalt esimene portsjon kaob kõhtu minutitega.