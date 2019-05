TRAAGIKA: Slipknoti staar leinab nooremat tütart 

„Pean teile kõigile murtud südamega ja sügavaimast valusopist teatama, et eile, laupäeval, 18. mail, lahkus siitilmast mu noorem tütar Gabrielle,“ kirjutas lavanimedest Clown ja #6 tuntud muusik (49) Instagramis. Rokkar lisas, et matuseplaanid tehakse teatavaks ning pere palub leina-ajaks privaatsust.

„Täna on mu elu kõige raskem päev, olen segaduses, olen vihane, olen kurb ja olen lihtsalt kohutavalt kurb,“ kirjutab viimane Instagramis. „Gabri, ma igatsen sind nii väga, ma igatsen sind üle kõige, me olime parimad sõbrad, me olime nii lähedased, ja nüüd pole sind enam siin. Ma armastan sind, Gabri, ja ma tean, et sa tead seda igavesti.“