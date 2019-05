SÜNNIB FILMIAJALUGU! Selgusid õnnelikud eestimaalased, kes saavad rolli salapärases Hollywoodi filmis 

"Olge teadlikud – nii suurt ja vägevat stseeni, mida hakkame koos teiega juuni keskpaigus tegema, pole lähiriikides veel kunagi varem tehtud. Teeme koos filmiajalugu!" kirjutas Allfilmi esindaja paljulubavas e-kirjas.

Ka hoiatati, et ööuni võib sel perioodil väga lühikeseks jääda. "Võib juhtuda, et mõned filmivõtted algavad väga vara hommikul – näiteks kell 04:00 või 05:00." Selle kinnituseks, et nii vara Tallinna kesklinnas asuvasse võttepaika jõutakse, tuli ära täita ka e-kirjaga kaasas olnud kinnitusankeet.

"Järgmisel nädalal hakkame helistama ka mõningatele inimestele, et pakkuda spetsiifilisemaid rolle, mille puhul võib olla veidi rohkem võttepäevi. Seega ära karda võtta vastu võõraid telefoninumbreid või helistada võõrale numbrile tagasi – need võime olla just meie!"

Täpsemat infot filmivõtte kohta lubati juba järgmisel nädalal.