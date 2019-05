Ilmar Taska sõlmis lepingu Rootsi maineka kirjastusega 

Ilmar Taska sõnul tegutseb Historiska Media juba 1995. aastast, mille rajajaks ja juhiks on Erik Osvalds ja peatoimetajaks Lena Amuren. Kirjastuse moto on muuta ajalugu elavaks, andes välja peamiselt ajalooteemalisi raamatuid ja kahte ajakirja. Eesti kirjandust pole nad varem avaldanud.

Heidi Granqvist teatas, et ta on tõlke ilmumise üle rõõmus, sest juba ligi kümme aastat ei ole Rootsis ilmunud ühtegi Eesti tõlkeromaani. Eesti ajalugu on talle tutav teema, sest ta on tõlkinud rootsi keelde Imbi Paju raamatud "Tõrjutud mälestused" ja "Soome lahe õed". Heidi Granqvist tõlgib rootsi keelde ka Soome väärtkirjandust.