President Kaljulaid: usun, et praegune valitsus on ohtlik meie välispoliitilisele kursile ja liitlassuhetele

Kaljulaid tõi välja, et Euroopa Liit on mänginud suurt rolli Eesti edus, Euroopa Liidu toetus liiduriikide seas on viimase 25 aasta kõrgeim ning sellel, et häälekas seltskond inimesi, kes süüdistab EL-i tuhandes surmapatus, pole mingit pistmist sellega, mida „rahvas tegelikult arvab”.

Riigipea sõnul oli eelmise valitsuse puhul hirm, kas koalitsioon jätkab Euroopa- ja NATO-meelset poliitikat, sest ühel erakonnal on leping Ühtse Venemaaga. „Keskerakond kinnitas kohe, et nad hoiavad Eesti välispoliitilist kurssi muutumata ja nad astusid kohe ka samme, mis lasid meil seda uskuda,“ sõnas Kaljulaid, kes enda sõnul valetaks, kui ütleks, et tal on usku, et see valitsus pole ohtlik Eesti välispoliitilisele kursile ja liitlassuhetele. Riigipea sõnul peab mõtlema, miks mõni visiit ära jäi, miks on mõne korraldamine tavalisest keerulisem olnud ja miks peab president ajakirjanikele seletama, mida ta arvab erinevatest käemärkidest ja muust sarnasest.