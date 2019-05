Erimeelsused eelarves: Keskerakond ja EKRE tahaksid kulutada, Isamaa tõmbab pidurit 

EKRE suur soov on langetada alkoholiaktsiisi, millest loodetakse pikas perspektiivis rahalist võitu, sest see võib vähendada piirikaubandust lõunapiiril ja tuua Soome turistid Tallinna tagasi, kuid lühiajaliselt on kartus, et see võib eelarve tulusid pigem vähendada. Keskerakonna südamesoov on pensioni erakorraliselt tõsta, mis on samuti üsna kulukas projekt. Samas ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, et Isamaa jääb tasakaalus eelarve nõudmise juurde.