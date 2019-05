Märt Ringmaad võib oodata uus terviseekspertiis 

Viru maakohus otsustab ekspertiisi määramise selleks, et kindlaks teha, kas Ringmaa on raskelt ja parandamatult haige ning et saaks otsustada tema vabastamise küsimuse üle, selgitas Ringmaa kaitsja advokaat Raiko Paas. Viimase sõnul oli see kohtu enda ettepanek. Varem on Paas esitanud Viru vanglale taotluse, et vangla esitaks kohtule viivitamatult esildise, et tema kaitsealune vabastataks raske ja parandamatu haiguse tõttu karistuse kandmisest. Kuna vangla ei rahuldanud taotlust, pöörduti kaebusega Viru maakohtusse.