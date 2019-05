Jõhvi riigigümnaasiumi direktor: kahe aasta pärast õpetab kool kõiki aineid eesti keeles 

Aprilli lõpus tekitas koolijuhi väljaütlemine, et 2020. aastal õpetatakse Jõhvi gümnaasiumis kõiki õppeaineid eesti keeles, isesuguseid arvamusi. Mõni nägi selles võidujooksu naaberlinna Kohtla-Järvele rajatava riigigümnaasiumiga, mille värske juht Hendrik Agur soovib avada kui täielikult eesti õppekeelega kooli. Tatjana Ait ütleb, et nende puhul on see igapäevase töö tulemus ja ühe eesmärgini jõudmine, uue kooli avamine selles mingit rolli ei mängi.