SKANDAAL AUSTRIAS: „Vene miljardäri vennatütar“ kukutas valitsuse 

Vähemalt esialgu tundub aga, et kes iganes 2017. aasta valimiste eel Strachele lõksu seadis, valis miljonäri vennatütre rolli piisava näitlejameisterlikkusega ahvatleva välimusega venelanna, kelle pangakonto kindlasti miljoneid ei sisaldanud. Aljona oli küll Viinis kohtunud Gudenusega ja rääkinud, et tahab osta tema perekonnale kuuluvat jahimaad ja pakub viis korda turuväärtusest rohkem. Tehinguni paraku ei jõutud.

Kui jutt läks Kronen Zeitungile, ärkas korraks Heinz-Christian Strache mõistus. „Lõks! See on lõks!“ sosistas ta Gudenusele, kes vaidles kohe vastu – pole siin mingit lõksu. Me peame ausaid läbirääkimisi. Strache rahunes ja jätkas jutuajamist naisega, keda ta vaevu tundis ja kelle taustast ta sisuliselt midagi ei teadnud. Eriti huvitas teda plaan osta Kronen Zeitung. „Kui teil õnnestub see leht ära osta, olete automaatselt Austria kümne kõige mõjukama inimese hulgas,“ kiitis ta naist ja ütles, et vähemalt iga neljas austerlane on selle ajalehe andunud lugeja.

Ajakirjanikele tuleb näidata ust

On vaid üks viga – leht kaldub pigem sotside kui konservatiivide ja Vabaduspartei poole. „Te peaksite neljale-viiele ajakirjanikule ust näitama. Me leiame neile viis sobivat asendajat,“ ütles Strache lootes, et Kronen Zeitungi toel õnnestub tema parteil võita 34–37 protsendi valijate usaldus.

Ta tõhutas siiski, et ükskõik mis tehing ka tehtaks, peab see igal juhul olema seaduspärane, ja lubas, et aitab venelannal luua kontakte Saksa kirjastajatega, kellele kuulub pool Kronen Zeitungist. Ka olevat tal sobiv inimene ajalehe tegevjuhiks. „Ta on osav investor, kes on saanud Viktor Orbani kontrolli alla panna suure osa Ungari meediast,“ iseloomustas ta oma soovitatut ja jätkas juttu arutlusega, mida ette võtta Austria rahvustelevisiooniga ORF, et see vähemalt osaliselt erastada.

„Kui te suudate meist teha valimiste võitjad, võime rääkida absoluutselt kõigest, mis teid vähegi huvitab,“ lubas Strache.

„Mis ma abi eest vastu saan?“ päris venelanna, mispeale Strache lubas talle vähemalt osa olulistest tee-ehitusprojektidest, mis varem on tavapäraselt antud kompaniile STRABAG.