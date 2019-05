Henry Lääne | Miks Tänakule Toyota, mitte M-Sport 

Saaremaalt pärit piloodi siirdumist Hyundaisse või Citroëni tuleb pidada ebatõenäoliseks. Esimese puhul on asi selge – nende esinumber Thierry Neuville on Lõuna-Korea autotootjaga sõlminud pika lepingu ning kas kujutaksite ette belglase reaktsiooni, kui tiimijuht Andrea Adamo viib temani uudise, et nüüdsest tuleb Neuville'il meeskonda jagada Tänakuga? Muidugi, ega täpselt tea, mida Tšiili ralliga MM-sarja üldarvestuses kolmandaks langenud piloot arvaks, kuid tundub loogiline, et rõõmu see talle ei tooks.

Lisaks tuleb mängu raha. Ei teagi nüüd, millist allikat uskuda, kuid mõned väidavad, et Neuville ja Tänak teenivad ühe hooaja eest üsna võrdselt. Hyundai kukkur on küll päris sügav, aga kahe absoluutse tipu eelarve real hoidmine ei kõla reaalsena.

Citroëni puhul on raha suurim faktor. Enne tänavust hooaega Abu Dhabi sponsorrahad kaotanud võistkond sõidab sel hooajal ju vaid kahe autoga, mis on selge märk finantside puudumisest. Jah, M-Spordil on samuti kaks põhipilooti, aga nende näol on ju tegu era-, mitte tehasetiimiga.

Seega jäävadki sõelale Tänaku praegune ja endine leivaisa – vastavalt Toyota ja M-Sport. Viimase boss Malcolm Wilson ihub eestlase peale muidugi hammast, kuid raha kokkusaamiseks peab inglase firma maha müüma palju ralliautosid. Ja isegi siis pole kindel, kas Tänak Toyotat maha tahab jätta.

Mis võiks M-Spordi kasuks rääkida? Tegu on MM-sarja selgelt kõige töökindlama autoga. Elfyn Evans ja Teemu Suninen on tänavu kohati näidanud väga head kiirust, kuid Ford Fiesta võimekuses ei maksa kahelda. Paljud rallisõbrad ja -asjatundjad küll ütlevad, et Toyota on MM-sarja kiireim auto, aga seda on ju vaat et võimatu hinnata. Muidugi, masin pole kehv, aga pigem on Tänaku ja kaardilugeja Martin Järveoja oskused lihtsalt sedavõrd head.

Samuti võiks mõelda, et Tänakut tirib M-Spordi poole sentimentaalsus. Aga kas mehel, kes toonitab, et tema eesmärgiks on MM-tiitel, on tõesti praegu aega härdameelsuseks? Vaevalt!

Kui M-Sport on MM-sarja töökindlaim auto, siis Toyota puhul näitab statistika vastupidist. Küll on Jaapani autotootja võistkonnal paksem rahakott, mis võimaldab Tänakule maksta kõrgemat palka. Paremad finantsvõimalused tulevad kindlasti kasuks ka auto arendamisel, tänu millele tahaks loota, et millalgi jõuab Toyota oma probleemidele jälile.