Pluss, miinus ja ennustus | Tublid iluvõimlejad, Kontaveit Ameerika mägedel ja mitmevõistlejad Götzises 

33 % on tõenäosus, et vähemalt kaks Eesti mitmevõistlejat alistavad mainekal Götzise võistlusel MMi normi.

Austria väikelinnas peetaval jõuproovil osaleb neli eestlast: kümnevõistluses Maicel Uibo, Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri ning seitsmevõistluses Grit Šadeiko. Doha MMi normid on tugevad, meestel 8200 ja naistel 6300 punkti. Uibol on MMi pilet taskus eelmise aasta tulemuse põhjal, samas jälgime huviga, kuidas ta on taastunud sügisel tehtud jalaoperatsioonist. Saluri ütles, et tema tahab MMi normist jagu saada, küllap tiivustab samasugune eesmärk ka Õiglast. Šadeiko peab Doha-pileti teenimiseks püstitama Eesti rekordi.