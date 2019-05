Hatari ja Madonna avaldasid Eurovisioni finaalis Palestiinale toetust. Mida on öelda EBU-l? 

"Hatari näitas Eurovisioni finaalis korraks Palestiina kirjaga silti, kui nad istusid green room'is. Eurovision on mittepoliitiline üritus ja selline käitumine on reeglitevastane. Sildid eemaldati kiiresti eetrist ja EBU arutab seda vahejuhtumit kindlasti pärast võistlust," teatas EBU oma avalduses.

Islandi rahvusringhäälingule RÚV-ile võib selline asi kaasa tuua sanktsioonid. Hatari trummar Einar Stefánsson on avaldanud ka video, kuidas truvamees üritab silti temalt ära võtta.

Madonna lõpetas aga oma esituse sellega, et ühel tema tantsijal oli seljal Iisraeli lipp ja teisel Palestiina oma. Tantsijad võtsid etteaste lõpus käest kinni. EBU kinnitas, et proovides tantsijad selliseid riideid ei kandnud. "Eurovision on mittepoliitiline üritus ja Madonna oli sellest teadlik," teatas EBU.