Olavi Pihlamägi: Eesti Eurovisioni-tulemus pole häbiasi, meile ennustati ju kehvemat kohta! 

Eesti etteaste kohta märgib Pihlamägi, et see poolfinaalist oluliselt paremaks ei kujunenud. „Taas pean ütlema, et mina ei ole kurt, aga taustalauljaid ma ei kuulnud,“ ohkab ta. „Kui päris aus olla, siis see, et taustalauljaid kuulda polnud, on puhtalt Eesti delegatsiooni juhi Tomi Rahula rida. Tema peab helimeestelt nõudma, et taustalauljaid oleks kuulda. Victor oli küll laval vabam, aga mind tohutult häiris kaameramehe jooksmine kaadrisse. See on nii suure ürituse puhul lubamatu.“