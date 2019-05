Seiuskoht | Parem part 

Riigikogu valimistel vastavalt 9170, 5967 ja 7390 häält saanute etteotsa paigutamine on arusaadavalt kindlaim viis, et kindlustada EKRE mehele koht europarlamendis. Olgu näiteks seni mõnisada häält kogunud Toivo Tasa või Maido Pajo kui tahes tublid ja tööst Brüsselis siiralt huvitatud, siis võiduks vajab erakond valijaid köitvaid nn parte.

Teisalt ei võida sellest erakond üksi – kui viimati jäi valimisaktiivsus vaid 36,5% juurde, siis värvikate isiksuste kaasamine valimisdebatti võibki olla ainus viis, kuidas rahva huvi europarlamendi valimiste vastu natukenegi tõsta. Tänavused eelhääletuse arvud on igatahes paljulubavad. Ja kui erakond on oma seisukohtades üldiselt ühtne, siis ehk ongi parem valida part, kui jätta oma hääl hoopis andmata. Küll võiksid need poliitikud keerutamata välja öelda, et hääli kogutaksegi just nimelt erakonnale.