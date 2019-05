Ivo Rull | Välistamiste välistamise poliitika tulekul? 

Nüüd on selliste välistamiste järjekordsed ohvrid teada. Kõige valusama õppetunni sai valimised võitnud Reformierakond, kes sattus hoopiski opositsiooni. Huvitav, et veel möödunud sügisel ei välistanud Reformierakond koalitsiooni mitte ühegi teise parlamendierakonnaga. EKRE välistamise tõstis Kaja Kallas reformarite lipukirjaks alles möödunud aasta lõpus ning jäi enesehävitusliku kramplikkusega sellele positsioonile ka pärast märtsivalimisi.

EKRE saamine valitsusse ajas reformarid ning nende mõjusfääris olevad meediategelased esmalt pöördesse. Tekkinud opositsioonilise sünergia laineharjal on nüüdseks maailma viidud reljeefne sõnum, et Eestis on võimul paremäärmuslased. Vahest peaksid hakkama kõik parlamendierakonnad välistama oponentide halvustamist riigi hea maine arvelt? Äärmuslased on ju ikkagi need, kes kavandavad riigipöördeid, eriolukordade kehtestamist või terrorit.