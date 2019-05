Juhtkiri Juhtkiri | Eurovalimised lähevad korda, aga valedel põhjustel ohtuleht.ee , täna, 18:38 Jaga: M

Mida järeldada tõsiasjast, et kolmel esimesel eelhääletamise päeval on valimas käinuid üle 20 000 rohkem kui samas ajavahemikus viis aastat tagasi? Kas vahepeal eesistujariigigi vastutust kandnud Eesti inimeste seas on süvenenud veendumus, et Euroopas toimuv puudutab vahetult meidki ja Euroopa parlamendi valimised on olulisuselt igati võrreldavad kohalike omavalitsuse ja riigikogu valimistega? Või tasub valimisaktiivsuse hüppelise tõusu põhjuseid otsida hoopis siseriiklikest sündmustest: vahetult uue võimuliidu ametisseastumise järel toimuvad valimised pakuvad soodsat võimalust anda hinnang koalitsioonile, mille sündi ei peetud parlamendivalimiste eel kuigi tõenäoliseks ja mis moodustati valimiste võitja kõrvaletõrjumise hinnaga?